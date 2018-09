A Lewis Hamilton le tomó por sorpresa su triunfo en el GP de Italia

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) , vencedor este domingo del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en Monza , aseguró que no esperaba ganar.

"No me lo esperaba, empecé tercero. Ayer Ferrari tenía un gran ritmo. No tenía ni idea de cómo iba a acabar la carrera, hay mucha presión para todos", declaró el cuatro veces campeón del mundo.