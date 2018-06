Platini pide que desaparezca la Comisión de Ética de la FIFA

"Yo no quiero más injusticias. Hay que cambiar esa justicia parcial y oportunista para que en el futuro no pueda apartar a adversarios", declaró Platini en una entrevista publicada por los diarios suizos Tribuna de Ginebra y 24 Horas.

Éste detalló que durante su declaración ante la Comisión de Apelación de la FIFA dos de los cuatro jueces que debían pronunciarse sobre su recurso "echaban la siesta". "No comprendieron que hice una factura para cobrar lo que la FIFA me debía", añadió.

"¿Eso es un comportamiento ético", se cuestionó Platini, que confía en que prospere un recurso presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que no descartó su posible regreso al mundo del deporte. "Dependerá de muchos elementos, pero no me prohíbo nada", añadió.