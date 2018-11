Federación de Gimnasia de EEUU se niega a entregar su licencia tras escándalo de abusos

"En un correo recibido el lunes, los dirigentes de USA Gymnastics (USAG) indican que han decidido no abandonar su status de federación nacional reconocida por la USOC", explicó la directora general del USOC Sarah Hirshland.

"Como he dicho anteriormente, en la situación en la que nos encontramos no hay una solución perfecta. Intentar disolver USA Gymnastics no es una decisión que hayamos tomado a la ligera pero seguimos creyendo que es la decisión correcta", explicó Hirshland en una carta abierta enviada a los miembros de USA Gymnastics.