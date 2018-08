El Maratón de la Ciudad de México y el legado del 'campeón' que llegó último

La competencia sería difícil para Bikila, quien ya tenía 36 años de edad, no solamente por los rivales, sino también por las condiciones de la carrera, en una altitud de más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar que representaba una dificultad mayor en términos de resistencia.

"Mi país no me envío a 5 mil millas para iniciar la carrera", dijo el tanzano después de cruzar la meta. "Me enviaron a 5 mil millas de distancia para terminarla."