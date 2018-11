¡Día de muertos y de calaveritas literarias! Es momento de reírse de los deportistas

Tres metros bajo tierra ya tiene algunos años el ‘Chicharito’,

El West Ham fue su tumba, todo por no andar derechito.

Frases sesudas, latin lover, en ello se había convertido,

La Huesuda no aguantó, ya no le parecía divertido.

Y La Catrina lo indultó, incluso con el pelo oxigenado,

Pero el ‘Chicharito’ reincidió: ‘Ahora ya estás condenado’.