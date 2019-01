Deion Sanders le recomienda a Kyler Murray optar por el beisbol

Sanders entiende lo complicado y cansado que es jugar dos deportes al mismo tiempo, por ende, le recomendó a Murray enfocarse en un solo deporte, y para sorpresa de muchos, no es el fútbol americano.

"La vida no lo va a dejar ser el mejor en su posición (Quarterback). Si yo estuviese en sus zapatos, agarro mi bat de beisbol y no miro atrás ".

"Su posición es dura y creo que no se da cuenta del ridículo que haces cuando dices: 'Ey, voy a jugar futbol americano'. Ahora, todos comenzarán a hablar sobre tu estatura, tu tamaño, lo que no puedes hacer. Aún no pasa por nada de eso", expresó.