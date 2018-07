Argentina se pone como meta triunfar en el Mundial de 2026, no en Catar 2022

"No tenemos que apurarnos, no tenemos urgencia. Si nosotros somos conscientes de que el año que viene no vamos a salir campeones en Brasil, entonces para qué apurarse", declaró Tapia en una entrevista que publica hoy el diario El Clarín.

Enfatizó que no puede repetirse la experiencia de conformar selecciones y cuerpos técnicos de urgencia para atender torneos pues así les costó "muchísimo clasificar", cuando no quedaban eliminados.

"El recambio generacional que no lo trabajaste, ahora no lo podés usar", resumió Tapia.

"A Messi hay que darle la tranquilidad de un proyecto para que pueda elegir si estar o no. Pero no tengo dudas de que siempre se quiere poner la camiseta argentina", enfatizó.

"No tenemos que apurarnos, por más que tengamos partidos de fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre. Tenemos que darnos el tiempo para no equivocarnos. Poner los proyectos sobre el nombre. Si no tenemos un proyecto, no podemos salir a buscar al hombre", insistió al negar que haya candidatos para seleccionador.