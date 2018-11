Osorio declara a la FIFA: en Paraguay sí hay futbolistas zurdos

Osorio enfatizó que su experiencia con México en Rusia 2018 le hizo decidir continuar su carrera en el fútbol de selecciones. "Estando en el Mundial me preguntaba si, por disfrutar tanto el día a día, no debería regresar a dirigir clubes. Pero en Rusia me di cuenta de que competir a ese nivel es una experiencia fantástica."