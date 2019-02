Confesión de una deportista olímpica: "Fui acosada, recibí pornografía y todo por ser una mujer que practica sexo"

"Me acosaron. Recibí pornografía. Recibí ofertas sexuales. Perdí trabajos. Fui atacada por periódicos de todo el mundo", confesó Oliveira al portal de noticias UOL.

"En mi Instagram, además de insultarme mucho, escribieron cosas asquerosas. Sin contar la cantidad de fotos de desnudos que me mandaban por mensaje privado. Hubo uno que hasta me preguntó: '¿Cuánto cobras por tener sexo conmigo?' Qué rabia. Entraba en el Instagram de Pedro y no había ofensas. Era: 'Enhorabuena, eres un crack", ha contado la clavadista.