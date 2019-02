Por más que el orgullo: "México vs. USA" en Combate Américas

Combate Américas anunció este martes su anticipado evento “México vs. USA”, que será encabezado por un choque de 150 libras entre Pablo ‘El Gallo Negro’ Sabori (9-5) y Anthony ‘The Shark’ Avila (17-5). La velada será televisada en vivo para Estados Unidos a través de Univisión (12 a.m. ET/PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT), desde el Save Mart Center de Fresno, California, el viernes 22 de febrero.