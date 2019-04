Los protagonistas de 'Combate Estrellas: Flores vs Marroquín' libran la báscula

Peso ligero: Marco Elpidio (156) vs Ricardo Arreola (156.8)

Peso mosca: Daniel Barez (125.3) vs Iván Hernández (125.5)

Peso ligero: Iván Pérez (153.6) vs Alejandro Gavidia (153.8)

Peso pactado: Karen Cedillo (120.1) vs Lizeth Rodríguez (119.5)

Peso welter: Juan Carlos Díaz (170.7) vs Fernando Gonzales (170.9)

Peso pluma: Jair Perez (146) vs Abraham Canavati (145.2)