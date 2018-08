Levy Marroquín se medirá a José Alday en la primera pelea por título de Combate Américas

NUEVA YORK - Combate Américas y Univisión Deportes anunciaron el día de hoy el inicio de su segunda temporada de Artes Marciales Mixtas (MMA) en vivo, con una pelea por título mundial, el próximo viernes 14 de septiembre, desde el Celebrity Theatre de Phoenix, Arizona. La acción en vivo se verá por Univisión (12 a.m. ET/PT) y Univisión Deportes Network (UDN) (12 a.m. ET / 9 p.m. PT).