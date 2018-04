La rivalidad México vs Argentina se empodera de Combate Américas este viernes

Abriendo la transmisión del main card a través de Univisión (12 a.m. ET / 12 a.m. PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT); estará la argentina Ivanna “La Parca” Martinenghi (4-1), quien también tomó la pelea con pocos días de anticipación para medirse ante la peligrosa striker mexicana Melissa "Super Melly" Martínez (3-0).