“La meta es volver a Combate Américas una mega marca”, afirma su nueva presidente

A lo largo de su carrera, Hernández ha ganado diversos premios de la industria, incluidas las latinas más poderosas de FORTUNE (2017), The Top CableFAX 100 Players (2016), Constructor de marca del año PromaxBDA (2013), The Hollywood Reporter's Power 100 Women in Entertainment (2013 y 2012), el premio Broadcast & Cable's Wonder Women (2013), y fue nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes en publicidad de Advertising Age.

Hernández obtuvo un MBA en Baruch College, Nueva York y una licenciatura en Tufts University.