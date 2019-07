EXCLUSIVA | Combate Américas anuncia evento con dos disputas por campeonato mundial

Combate Américas y Caesars Entertainment anunciaron este lunes una alianza para producir el primer evento de la franquicia global con dos disputas por campeonato mundial, en Harveys, Lake Tahoe, Nevada, el viernes, 23 de agosto, EN VIVO por televisión en español para Estados Unidos e Univisión (12 a.m. ET/PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT).