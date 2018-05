Este viernes, Combate Américas hará vibrar Tijuana con su cartelera “México vs El Mundo”

145 lbs.: Andrés “The Bullet” Quintana (13-2) vs. Marco Antonio “La Roca” Elpidio (7-2-1)

155 lbs.: Rodrigo “Kazula” Vargas (9-2) vs. Mike “El Cucuy” De La Torre (14-8, 1 NC)

135 lbs.: Christian “El Taylon” Quiñonez (10-2) vs. Vinicius “Lok Dog” De Oliveira Prestes De Matos (9-0)

135 lbs.: Eduardo “Cyborg” Torres (9-0) vs. Kevin “Badass” Amador (9-8)

105 lbs.: Vanesa “Chiquitina” Rico (3-3) vs. Yajaira “Shoko” Romo (3-3)

155 lbs.: Alex “Bam” Velasco (7-1) vs. Daniel “D-Rod” Rodríguez (5-1)

155 lbs.: Jair “El Lupe” Pérez (0-0) vs. Jesús Blanco (0-1)

125 lbs.: Edgar “Pitbull” Chairez (3-0) vs. Beche Cantú (7-3)