¡Espectacular noche! 'The Bullet' Quintana se coronó en Copa Combate con un KO para la historia

Noche histórica para Copa Combate . La gran final no pudo tener un mejor desenlace, donde el factor sorpresa hizo que Andrés 'The Bullet' Quintana se coronara campeón del torneo más aclamado de las artes marciales de América Latina.

Solo faltaba un semifinalista más y éste saldría del choque entre el estadounidense Andrés Quintana y el peruano Marlon Gonzales . El claro favorito era 'The Bullet' Quintana, quien no defraudó a los pronósticos, ya que dominó la contienda con su pulcro boxeo y se llevó una decisión unánime.

Llegó el momento de las semifinales . Las reglas: no usar los codos, ni rodillazos a la cabeza, tres rounds de tres minutos.

Después fue el turno de Quintana y Cannetti. Estados Unidos vs. Argentina. La mejor contienda hasta ese momento. El argentino arrancó con todo y a los dos minutos conectó un gran derechazo que mandó a Quintana a la lona. Nadie lo podía creer y mucho menos que el estadounidense haya sobrevivido al poder de Cannetti.



Pero por algo 'The Bullet' era el gran favorito. A un minuto del final del primer round, Quintana soltó una estéticca combinación: uppercut de derecha seguido de una gancho de izquierda. Cannetti se fue a la lona, 'The Bullet' lo remató y el réferi detuvo la contienda a pesar de que la esquina del argentino se metió para protestar la decisión. La verdad es que no había nada que hacer.