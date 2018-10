Érik 'Goyito' Pérez le responde con todo a José 'Pochito' Alday

Combate Américas anunció que la pelea en la división peso mosca femenil entre la seis veces campeona de boxeo Amanda 'The Real Deal' Serrano (0-0-1), y la excampeona mexicana de kickboxing Eréndira 'Aketzaly' Ordoñez (2-1), será el evento principal de la cartelera que se presenta el próximo sábado 13 de octubre con transmisión de Univisión (12 am ET / PT) y Univisión Deportes Network (UDN) (12 am ET / 9 pm PT).