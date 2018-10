En números: Amanda 'The Real Deal' Serrano

A continuación, veamos a través de números, lo que representa Amanda Serrano para el mundo de los deportes de combate y lo que va a traer a la jaula de Combate Américas el próximo sábado 13 de octubre en Tucson, Arizona, con transmisión de Univisión (12 am ET / PT) y Univisión Deportes Network (UDN) (12 am ET / 9 pm PT).