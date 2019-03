'El Negro' Marroquín y 'Gallito' Flores encabezan la espectacular cartelera 'Estrellas' en Monterrey

LOS ANGELES – Combate Américas anunció hoy su regreso a Monterrey, N.L., México, con su segunda edición del evento anual 'Estrellas', que tendrá algunas de las máximas figuras de Combate Américas, en vivo en español para Estados Unidos por Univisión (12 a.m. ET/PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT) desde la histórica Arena Sulaimán, el viernes 12 de abril.