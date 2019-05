'El Molo' González sustituye a 'The Beast' Rivera en "Tucson Unbreakable"

Combate Américas anunció hoy un nuevo evento estelar y otro coestelar para su regreso repleto de estrellas al anfiteatro AVA en el Casino del Sol en Tucson, Arizona, el viernes 7 de junio, EN VIVO por televisión en español en los EE. UU. Tanto en Univisión (12 am ET / PT) como en UDN (12 am ET / 9 pm PT).