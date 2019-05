Con presencia mexicana, lista la cartelera del histórico debut de "Combate Perú"

“Combate Perú” se transmitirá en vivo en español para los Estados Unidos tanto en Univisión (12 am ET / PT) como en UDN (12 am ET / 9 pmPT).

CARTELERA PRELIMINAR

Peso gallo: Rodrigo Vera vs. Eduardo Torres

Peso gallo: Renzo Méndez vs. Andrés Ayala

Peso pluma: Kevin Moreyra vs. Bruno Pereira

Peso gallo: Yuri Valenzuela vs. Vicente Vargas

Peso pactado en 120 libras: Jennifer Gonzalez vs. Dana Zighelboim Grau

Peso gallo: David Martinez vs. William Sanchez

Peso mosca: Jose Alberto Ochoa vs. Omar Torres