Combate Américas sacará chispas en Hidalgo con la siguiente cartelera

La función se transmitirá en vivo por televisión, en español para los EE. UU. Tanto en Univision (12 am ET / PT) como en UDN (12 am ET / 9 pm PT).

CARTELERA PRELIMINAR:

Peso gallo: David Fuentes vs. Cee Jay Hamilton

Peso ligero: Elias Rodríguez vs. Juan González

Peso ligero: Raymond Banda vs. Edmilson Freitas

Peso ligero: José Flores vs. Eduardo Bustillos Martínez

Peso mediano: Elias Urbina vs. Carlos Martínez

Peso pluma: Isaac Matamoros vs. Ray Sarabia