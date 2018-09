Combate Américas: Levy Marroquín, sinónimo de constancia, coraje y entrega

“Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás”.

Posteriormente se enfrentó en las 145 libras a Andrés 'The Bullet' Quintana , para muchos el mejor peso pluma de la organización. Quintana hizo una gran pelea ante Marroquín para llevarse el triunfo por decisión unánime.

Levy Marroquín fue invitado a dicho torneo, pero en condición de suplente , es decir, si alguno de los ocho peleadores que iban a disputar la copa no da el peso o se lesiona, Levy era una de las opciones para suplirlo y competir.

Finalmente Marroquín ganó su primera batalla y dio el peso sin inconvenientes, pero enseguida surgió la información de que Ricky 'El Gallero' Palacios , uno de los ocho participantes del torneo, no había dado el peso, por lo tanto, Levy sería quien competiría por los $100,000$.

El evento de Combate Américas en Phoenix será celebrado el próximo viernes 14 de septiembre, en vivo a través de Univisión (12 a.m. ET/PT) y Univisión Deportes Network (UDN) (12 a.m. ET / 9 p.m. PT).