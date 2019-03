Combate Américas anunció seis disputas preliminares del México vs. España

El previamente anunciado evento, encabezado por un choque de pesos ligeros (155 libras) entre Álvaro ‘Chango’ Herrera (9-6) de Guadalajara e Ignacio ‘Levium Armorum’ Capella (5-1) de San Luis, Menorca, España, se verá en vivo en español para Estados Unidos en Univisión (12 a.m. ET/PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT).

CARTELERA PRELIMINAR:

Peso Pactado (120 lbs.): Erendira Ordoñez vs. Paulina Vargas

Pesos Ligeros: Genaro Valdez vs. Hilario Portales

Pesos Gallos: Guillermo Torres vs. Caleb Moctezuma

Pesos Completos: Alejandro Solorzano vs. Jaime Arevalo

Pesos Moscas: Axel Osuna vs. Bosco Boyer

Pesos Ligeros: Ulises Palamares vs. Eric Garibay