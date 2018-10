Combate Américas anuncia su más grande evento de 2018: 'Copa Combate'

Combate Américas anunció el día de hoy la segunda edición de la esperada COPA COMBATE, un torneo de una noche con la mejor acción de las Artes Marciales Mixtas (MMA), donde ocho peleadores de diferentes países batallarán por un gran premio de 100 mil dólares, en el Save Mart Center de Fresno, California, en vivo en idioma español para U.S. a través de Univisión (12 a.m. ET/PT) and Univisión Deportes Network (UDN) (12 a.m. ET/9 p.m. PT).