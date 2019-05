Combate Américas anuncia primera disputa por título mundial de peso pluma

Combate Américas anunció su primera disputa por el título de los pesos plumas (145 libras) que encabezará el evento debut de la franquicia en New Mexico, EN VIVO para Estados Unidos por Univisión (12 a.m. ET/PT) y UDN (12 a.m. ET / 9 p.m. PT) desde el Santa Ana Center de Rio Rancho, el viernes, 28 de junio.