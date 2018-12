Campeón olímpico y mundial ruso de biatlón se retira en medio de investigación de dopaje

"Uno de los motivos fue cuando no nos invitaron a los Juegos Olímpicos (de Pyeongchang 2018). Estábamos preparados para esa competición. Era el momento y la edad ideales, y hubiéramos logrado triunfos, pero no fuimos a las Olimpiadas", dijo en rueda de prensa.

"Con mi motivación actual y a la vista de la situación política en el deporte no podré lograr resultados. Sería muy difícil. Y mejor irse a hora que ocupar un lugar fuera del podio", comentó Shipulin, quien admitió no haber cumplido su sueño de niño de convertirse en campeón olímpico y mundial en el plano individual, ya que sólo lo fue en relevos.

"Siempre he dicho que estoy limpio. De repente viene la policía en virtud del testimonio de alguien que está en Estados Unidos. Está claro que esto es una burda provocación planeada de antemano. Precisamente, huyo de las provocaciones que no me permiten concentrarme en lo que más me gusta", apuntó.