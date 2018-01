Mohamed Salah fue elegido como el mejor futbolista africano de 2017

El egipcio Mohamed Salah recibió en Accra el premio al mejor futbolista africano de 2017, mientras que el argentino Héctor Cúper, seleccionador precisamente de Egipto, fue galardonado como mejor entrenador del continente en el pasado año.

En el premio estrella de la noche, Salah superó a los otros dos finalistas, el senegalés Sadio Mané, segundo, y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, tercero.



Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY

— CAF (@CAF_Online) 4 de enero de 2018