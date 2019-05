"Voy a hacerle lo que él le hizo a De la Hoya": Thurman advierte a Pacquiao en rueda de prensa

"Es un sueño echo realidad. Empecé a boxear desde que tenía siete años. He dejado sudor, sangre y lágrimas en esto. Siempre he trabajado fuerte para ser campeón. Siempre he querido enfrentar a los mejores rivales. Desde hace años quería enfrentar a Floyd (Mayweather Jr.), él ya no está, Pacquiao está y tomó el desafío. Estoy muy agradecido de compartir el ring con una leyenda", comentó Thurman.