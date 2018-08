Tyson Fury amenaza a Wilder: "Cuando estemos en Las Vegas te voy a noquear"

Este sábado en Irlanda, Fury consiguió su segundo triunfo al hilo como parte de su "tour de retorno" al boxeo. 'The Gypsy King' derrotó a Francesco Pianeta por decisión unánime, pero lo importante aquí no fue la nada sorpresiva victoria del británico, sino l a irrupción de Deontay Wilder en el ring para "anunciar" lo que podría ser el choque del año en la división más pesada del boxeo.

Wilder quiere comerse la división completa tras superar su gran prueba ante Luis 'King Kong' Ortiz en marzo; la frustración al no poder concretar su contienda con Joshua lo motivó a buscar al rival más mediático y peligroso del momento: Tyson Fury.

"Esta noche me fui a 10 rounds, pero cuando esté en Las Vegas te voy a partir la cara" , gritó Fury a la cara de Wilder mientras ambos se encontraban en el centro del ring rodeados por las cámaras.

"Me llamaron, le dije (a Wilder) que mandara el contrato y lo hizo; acepté", reveló el púgil británico sobre la realización de la pelea. Se rumora que ambos subirían al cuadrilátero en noviembre.

'The Gypsy King' vs. 'The Bronze Bomber'. El rey sin derrotas que regresó para reclamar su trono ante el destructor irreverente. El choque de apodos suena, desde ya, bastante atractivo.