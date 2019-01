Tras ser acusado de golpear a una mujer, Kovalev responde a los rumores

De acuerdo con información de TMZ, Kovalev fue arrestado en junio del año pasado, por autoridades del estado de California, tras haber arremetido físicamente contra una mujer que dice no haber cedido ante el acoso del boxeador, lo que habría provocado su ira.

La presunta víctima, quien no ha sido identificada, contó a las autoridades que Kovalev la golpeó en el rostro y le provocó fractura en la nariz, contusión cerebral y el desplazamiento de una vétebra de su cuello.

"Queridos amigos, fans del boxeo y todo aquel que está al tanto de las noticias sobre mi persona. Me gustaría pedirles que no lleguen a conclusiones apresuradas sobre la situación en la que me encuentro y la cual es totalmente sesgada", escribió el apodado 'Krusher' en Twitter.