Teófimo López justifica las burlas a Diego Magdaleno en irrespeto para Honduras

“Cosechas lo que siembras. Magdaleno irrespetó al país de origen de mis padres (Honduras), me faltó el respeto y continuó haciéndolo durante la pelea. Mis celebraciones siempre van a estar ahí, pero el barrido que hice al final fue por razones personales. No faltes el respeto si no quieres que te irrespeten”, escribió en su cuenta de Twitter López.