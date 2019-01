Tenso cara a cara, Bob Arum y Mayweather: la última rueda de prensa entre Pacquiao y Broner

El estadounidense soltó varios ganchos cuando tomó la palabra en el estrado, y es que Broner se siente ninguneado por los incesantes rumores de una supuesta revancha entre el filipino y Mayweather Jr., por lo que el retador no se guardó nada, siempre fiel a su estilo.

“Siento que me están jugando una broma, de verdad, no me gusta esa mie*** porque todos insisten en que (Manny Pacquiao) va a pelear con Floyd (Mayweather) de nuevo, pero hasta donde sé Floyd está retirado”, mencionó el estadounidense.