¡Tensa calma previo a la 'guerra'! Canelo y GGG se hablaron con gran respeto

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin hablaron por última ocasión en conferencia de prensa previo a la pelea de revancha el próximo 15 de septiembre en la T-Mobile Arena, se trató de una formalidad porque las palabras deberán refrendarse con una buena actuación en el ring. Saúl Álvarez se mostró tranquilo, muy formal y algo tenso, como con ganas de que el combate inicie, fue contundente en sus declaraciones y en la confianza para medirse al kazajo. Pero ahora no hubo fuego cruzado, pocas ofensas en relación a lo que se dijo anteriormente.

“Estoy listo, me preparé muy bien, el sábado 15 está a la vuelta de la esquina y nunca en mi vida me ha gustado hablar, el sábado me subiré a ganar, a hacer mi trabajo y que la gente disfrute de una gran pelea”, dijo el ‘Canelo’.