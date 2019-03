"Si pierdo de nuevo, me retiro": Julio César Chávez Jr

"Estoy feliz porque voy a pelear. Siempre que subo al ring doy lo mejor de mí. He pasado más de un año sin pelear. Regresaré con todo", comentó Chávez para dicho medio.

"Antes de pensar en una pelea grande como la que tuve con Sergio Martínez o Canelo, quiero hacer dos o tres peleas de preparación. Ante Canelo me afectó la inactividad y no poder dar el peso por mucho tiempo. No es mi intención poner en riesgo mi carrera, tengo un plan para regresar de la mejor forma", sentenció Chávez.