¡Se arrepintió! El 'Chino' Maidana se retira del boxeo para siempre

"Tomé la decisión ya fija y no voy a volver al ring", confesó Maidana en su camino al aeropuerto. "Pido una disculpa a la gente fanática del boxeo que se ilusionó con mi regreso, pero creo que muchos que saben de boxeo me van a entender".

En cuanto al motivo que provocó su decisión, Maidana comentó que la empresa con la que firmó no cumplió. "Tuve algunos incovenientes con la empresa que firmé el contrato, hubo cosas que no cumplieron y voy a esperar a ver qué pasa, pero definitivamente me voy a quedar en Argentina".