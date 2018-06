Santa Cruz encuentra la motivación ante Mares en la lucha contra el cáncer de su padre

Leo no será el único que peleará este sábado , su padre y entrenador de toda la vida, José Santa Cruz, ha estado luchando contra el mieloma múltiple, cáncer en la columna vertebral que requiere quimioterapia y cirugía.

"No podía concentrarme en el boxeo", explica Santa Cruz, teniendo cuidado de no poner excusas. "No podía enfocarme en el entrenamiento", agregó el entonces excampeón mundial. Poco después José Santa Cruz se sometió a una cirugía para extirpar el cáncer en la parte baja de su columna vertebral. Volvió a la esquina de su hijo a tiempo para la revancha de Frampton en Las Vegas en 2017, la cual ganó y trajo el título de vuelta a casa.