Ricardo "El Matador" Mayorga se retira del deporte

Por: Lester Silva

El extravagante pugilista Ricardo "El Matador" Mayorga fue uno de los boxeadores más entretenidos en los últimos veinte años en el deporte del boxeo. Ganara, o perdiera, los fanáticos apoyaron su boca fuerte y actitud engreída. Él siempre provocó a su oponente en el período previo a la pelea y fue reconocido como uno de los mejores narradores de basura en el boxeo.



Su última pelea significativa fue contra Miguel Cotto en 2011, que perdió por nocaut técnico. Luego tomó un descanso de tres años del boxeo y pasó a las artes marciales mixtas. Su regreso al deporte del boxeo falló.

En un deporte de la juventud, Mayorga de 44 años anuncio su retiro del boxeo.



"Si puedo seguir boxeando solo por tener bolas, pelearé hasta que tenga 90 años, pero no funciona de esa manera y mis fanáticos lo saben y me voy, no volveré. Gracias por querer siempre verme en el ring y por ver mis peleas a pesar de que algunos piden una pelea más, no habrá más boxeo para mí ", dijo Mayorga a través de Facebook.



El pugilista nicaragüense, fue campeón del mundo de dos pesos, habiendo ostentado los títulos unificados de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Ring Magazine, y peso welter lineal en 2003, y el título super welter del Consejo Mundial de Boxeo de 2005 a 2006.

Mayorga se enfrentó contra uno de los mejores nombres en los deportes, como Oscar De La Hoya, Fernando Vargas, Félix Trinidad, Shane Mosley, Miguel Cotto, pero su mejor triunfo fueron las victorias sobre Vernon Forrest en 2003.