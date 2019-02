Presidente del CMB explica qué sigue para Wilder tras la infructífera revancha con Fury

Tras la penosa noticia de que Tyson Fury y su equipo prefirieron seguir su camino en lugar de aceptar la revancha con Deontay Wilder , el presidente del Consejo Mundial de Boxeo , Mauricio Sulaimán , aclaró el panorama de la situación de su campeón y menifestó su total apoyo al compromiso mostrado por 'The Bronze Bomber'.

En entrevista para Univisión Deportes, Sulaimán fue directo y describió la no realización de la revancha como un hecho "muy lamentable porque la pelea de Fury contra Wilder, en diciembre del año pasado, causó conmoci´ón a nivel mundial. Todo el mundo quedó contento, muy entusiasmado ", dijo el mandamás del CMB.

Si 'The Gypsy King' no quiere pelear, al menos en el primer semestre del año, ¿por qué no soñar con la revancha ante 'King Kong' Ortiz? ¿Joseph Parker? Por fortuna, es mucho el talento en la división de los titanes.