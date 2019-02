¿Podría Abner Mares correr la misma suerte que Antonio Margarito e Israel Vázquez?

"Sucedió el miércoles (30 de enero) durante el sparring", confiesa Mares durante la entrevista. "Sentí dolor, pero me aguanté y seguí entrenando. Regresé ese mismo viernes para otra sesión de sparring, me volvieron a pegar, es un deporte de contacto, y mi ojo se enrojeció muchísimo. Ese día y el sábado empecé a ver nublado y tuve visión borrosa. Le conté a mi esposa y me dijo que tenía que ir a revisarme, pero le dije que estaba bien".

"El problema surgió después de la última pelea (con Márquez), pero no quiero satanizar al deporte ni la pelea, porque esto fue un descuido médico y mío, cuando empezaron a hacerse las cirugías no me cuidé bien, me decían que iba bien y traté de acelerar la recuperación, pero se me desprendió la retina, hubo muchas cirugías", comentó Vázquez para ESPN en 2016.