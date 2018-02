'Platinum Boy', hijo de Óscar de la Hoya, se alista para convertirse en boxeador profesional

El excampeón del mundo en seis categorías diferentes, Óscar de la Hoya, ya tiene quien pueda cargar con su legado en el boxeo. Su hijo, Devon de la Hoya, tiene en mente convertirse en pugilista profesional en unos años, luego de descubrir que su verdadera pasión yace en el encordado.



Devon, de apenas 19 años y apodado 'Platinum Boy', epíteto en línea con el afamado sobrenombre de su padre, 'Golden Boy', asegura que antes de debutar en el plano profesional debe cumplir su ciclo en el ámbito amateur.



"Como amateur estoy construyendo mi récord hasta que me haga profesional. He tenido un par de entrenadores y he aprendido mucho de diferentes personas", comentó la joven promesa para el diario Hoy Los Ángeles.



"En un principio, no me metí mucho [en el boxeo], pero ya que crecí comencé a ir al gimnasio y me enamoré del deporte”, confesó Devon.

'Platinum Boy' pelea en las 130 libras (superpluma), categoría en la que su progenitor también debutó en el pugilismo profesional, y asegura que su padre lo apoya a pesar de la violenta naturaleza de la 'ciencia dulce'. "No creo que nadie quiera ver a su hijo ser golpeado, pero [Óscar de la Hoya] me dijo que me apoyaba".



Devon también resaltó las similitudes en el estilo de pelea de su padre. "Mucha gente me dice que peleo como mi papá. Yo lo veo también, su jab, la forma en que me muevo".