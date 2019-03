Periodista demandará a boxeador por sufrir acoso durante una entrevista

"Me sentí humillada y no supe cómo responder", así expresó su sentir Jenny Sushe , la periodista que fue acosada por el boxeador búlgaro Kubrat Pulev hace un par de días durante una entrevista.

"Me hizo sentir incómoda y frustrada que Kubrat Pulev me haya tratado de una forma tan poco profesional. Nunca incité o hubo consentimiento de mi parte para que Pulev me tomara de la cara, me besara o tocara mi trasero", fueron las palabras de Sushe.