Pacquiao intenta desanimar a su hijo; no quiere que extienda su legado

"Me duele que boxeé, ya que sabe lo duro que es. Yo le he dicho que papá se puso a boxear solo para salir de la pobreza... Tú no tienes necesidad de boxear", declaró la cadena ABS-CBN Pacquiao, que vivió en la calle antes de lanzarse al boxeo profesional en enero de 1995 por una suma de mil pesos .