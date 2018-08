Oscar de la Hoya se lanza contra Golovkin y su entrenador previo al combate contra Canelo

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin sigue calentándose; ahora Oscar de la Hoya no se midió al evaluar al rival de su pupilo, al que considera un rival muy limitado en su boxeo y es por eso por lo que habla el ‘estilo mexicano’.

Las palabras De la Hoya no solamente fueron para GGG, también se lanzó en contra de Abel Sánchez, entrenador de Golovkin, de quien dijo que “no sabe lo que hace”.

“Abel Sánchez” no sabe lo que hace. Su entrenador no sabe cómo cambiarlo porque no sabe cómo entrenar de otra manera sino con un estilo, que es muy limitado. Creo firmemente que Canelo tiene la gran ventaja aquí. Creo que Canelo va a aprovecharlo y es por eso que las revanchas son tan importantes. Es por eso que las revanchas son tan bellas de ver, porque puedes ver quién es el mejor peleador en el segundo combate. Y creo firmemente que Canelo es un peleador muy superior”, concluyó De la Hoya.