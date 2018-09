Oscar de la Hoya medita seriamente ser presidente de los Estados Unidos

"De verdad lo he pensado seriamente y creo firmemente que si (el rapero) Kanye West puede hacerlo y despetar al mundo con su posible postulación para la presidencia, ¿por qué yo no?"

De acuerdo al exboxeador han sido "millones los fanáticos que me preguntan, ¿por qué no nos representas? ¿Por qué no intentas destacar más y alzar la voz?".