Oficial: Jaime Munguía defenderá su cetro mundial ante Dennis Hogan en Monterrey

"La cultura mexicana tiene una rica historia en el boxeo, y no puedo esperar para mostrarle a México y al resto del mundo que estoy listo para destronar a Munguía. No me preocupa su poder, ya que he combatido contra oponentes más grande y más fuerte. Mi presión y mi estilo le darán problemas a Munguía. He estado peleando por esta oportunidad desde que tenía ocho años", dijo el irlandés con residencia en Australia.