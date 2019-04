Nuevo presidente de AIBA "confiado" de presencia del boxeo en Tokio 2020

Apenas nombrado, se enfrenta a un primer gran desafío: en poco más de un mes, la comisión ejecutiva del COI debe pronunciarse sobre la presencia o no de la AIBA en los Juegos de Tokio 2020 sobre la base de una serie de cuestiones planteadas a la federación internacional por una comisión de investigación.

Para la AIBA, que había confesado últimamente una deuda de 16 millones de dólares (14,2 millones de euros), no organizar el torneo olímpico significaría sobre todo verse privado de la importante ayuda financiera ofrecida por el COI.

"No me he reunido con Lalovic, pero hay que decir que asumí mis funciones recientemente. Estoy disponible para verlo o para responder a las preguntas que podría plantear", concluye al marroquí.