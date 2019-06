No quiere una historia a la Andy Ruiz en su contra: Golovkin no subestima a su próximo rival

Gennady Golovkin iniciará una nueva era en su carrera el próximo sábado en el Madison Square Garden bajo la tutela de Johnathon Banks . El rival en turno podría no parecer gran cosa, pero tras lo sucedido en el mundo del boxeo el sábado pasado en el mismo recinto, donde Andy Ruiz hizo pedazos todo pronóstico en su contra, Golovkin no se confía.

No será fácil. Golovkin viene de una polémica decisión mayoritaria en su contra ante Saúl 'Canelo' Álvarez y tiene en mente ganar de forma contundente para acercarse a la ansiada trilogía con el mexicano.

"He entrenado muy duro para esta pelea. Todo está en juego. Me encanta llevar el Big Show Drama de vuelta a la Mecca del Boxeo porque es un lugar especial. Para mí es la capital mundial del boxeo. Pelear en el Garden es regresar a la vieja escuela. Me gusta dar una pelea llena de acción. Alimento la energía de los fans y de la ciudad con mis peleas", concluyó Golovkin, quien mostrará, muy probablemente, una nueva cara en el ring por los cambios en su esquina.