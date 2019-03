"No hay duda al respecto, me robaron esta noche": Ugás tras perder ante Shawn Porter

El sábado pasado, el cubano Yordenis Ugás se quedó muy cerca de cumplir su sueño de convertirse en campeón del mundo; sueño que arrancó hace nueve años. Desafortunadamente, la meta de Ugás se vio truncada, no por su desempeño, sino por una mala decisión del réferi que contó un resbalón en lugar de un nocaut sobre Shawn Porter .

Los primeros rounds se definieron por el uso del jab de Porter para tratar de reducir la distancia, mientras que Ug´ás conectó golpes de poder y golpes al cuerpo. Porter tuvo cierto éxito conectando desde adentro, pero no pudo hacer daño al cubano.

"No hay duda al respecto, me robaron esta noche", dijo Ugas. "Después de la primera ronda, lo descubrí y dominé la pelea. No tuvo respuesta cuando lo estaba rechazando. En mi opinión, dominé la pelea".